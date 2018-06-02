Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox Ana Haber, yalan bir habere imza attı. Fatih Portakal’ın sunumuyla gerçekleştirilen ana haberde şehir hastanelerinin çok büyük oldukları, hastaların da burada zaman zaman kaybolduğu iddia edildi. Habere konu olan koltuk değnekli bir hastaydı. Ancak röportaj bitiminden sonra koltuk değnekli adamın normal şekilde yürüdüğü güvenlik kameralarıyla ispatlandı.

Olay Mersin Şehir Hastanesinde yaşandı. Fox Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal, şehir hastanelerinin büyüklüğüne yönelik olarak hastaların dert yandığını ve zaman zaman hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etti. Bir muhabir eşliğinde ekrana getirilen koltuk değnekli hasta Kemal Alp Köker, kameralar eşliğinde yürütüldü. Hasta ile konuşan muhabir “Hastanenin büyüklüğünden dolayı en çok zorlananlar, yürüme güçlüğü çeken hastalar. Ayağa kırık ve alçıda olan Kemal Köker’i MR çektirmek için hastanede zorlu bir yolculuk bekliyor” dedi ve ardından hasta ağır adımlarla yürümeye başladı. Haberi ve konuyu inceleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan “Hazırlanan bir düzenek, bir tezgâh ve bu çerçevede bir yayın yapıyorlar” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine canlı yayında bir açıklama yapan Fatih Portakal, Bakan Lütfi Elvan’a seslenerek “Bakın Lütfi Bey, birileri bu haberleri yaptırıyor, kulağıma geldi, bilgiler var diyorsunuz. Onu bizimle paylaşın. Bu bir. İkincisi; düzenek, tezgâh diyorsunuz. Siyaset ağzıyla konuşuyorsunuz. Biz siyasetçi değiliz. Biz gazetecilik yapıyoruz” dedi.



“BENİ OYUNA GETİRDİLER”

Koltuk değnekli Kemal Alp Köker adlı vatandaş, “Trafik kazası geçirdim ve gerçekten de ayağım kırıldı. O gün alçımı çıkarmaya gitmiştim” diyerek olayı şöyle anlattı: “Ben hastanede otururken bu haberi yapanlar yanıma geldi. Ben onların haberci olduğunu bilmiyordum. Hastane ile ilgili anket yaptıklarını zannederek konuştum. Zaten çekimleri cep telefonuyla yaptılar. Hiçbir şekilde kamera kullanmadılar. Ben işin sonunda sorduğumda, “Biz haberciyiz” dediler.Hiçbir şekilde bu işin içerisinde değilim. Oyuna getirildim, kullanıldım. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize bu hastaneyi bize kazandırdıkları için teşekkür etmiştim ama oraları kesmişler.”

Sadece dolaşmış!

Hastanedeki güvenlik kayıtlarını inceleyen Mersin İl Sağlık Müdürlüğü iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Kemal Alp Köker, röportajın yapıldığı gün hastanemizde yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimi geçirmiş, bu süre zarfında hiçbir sağlık personeli veya destek personeli ile teması olmamış, kimseden yardım istememiş, bloklar ve katlar arasında dolaşmış ve herhangi bir muayene veya tetkik yapılmadan hastaneden ayrılmıştır. İncelenen kamera kayıtları ve kişinin davranışları göz önüne alındığında yaşananların bir mizansen olduğu, hastanemize ve hastanemizde özveri ile görev yapan çalışanlarımızı zan altında bırakmayı amaçlayan bir yaklamış sergilendiği tespit edilmiştir.

Sinan Bahçacı: Bu haber bizi yansıtmıyor

Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, hastanenin ulaşım problemi iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bahçacı, “Haberde yapılan hizmetlerin veya konuşan kişilerin o gün veya o günden önce hastanemizden sağlık hizmeti aldıkları tespit edilememiştir” dedi. Bahçacı, hastaneye ulaşımda bir aksaklığın söz konusu olmadığını belediye otobüsleriyle taşındıklarını bildirdi.