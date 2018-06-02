Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında etkisiz hâle getirilen biri sözde Karadeniz sorumlusu 2 PKK’lının fotokapana yakalandığı ortaya çıktı. Geçen yıl Ağustos ayında Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’i şehit eden teröristler, ormana gizlenen fotokapanla tespit edildi. Güvenlik güçleri bölgeye hemen operasyon yaptı. PKK’nın sözde Karadeniz yapılanması sorumlusu “Sorej” kod adlı Barış Coşkun ile “Berhudan” kod adlı teröristler yarım saat içinde etkisiz hâle getirildi. Komandolar, kaçan 8 teröristin peşine düştü. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Amanoslar ve güneydoğuda Kuzey Irak sınırında terör örgütünün bitme noktasına getirilmesinde teknoloji etkili oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da güvenlik görevlilerinin sertifika töreninde yaptığı konuşmada başarının nasıl geldiğini anlattı.



26 YILDIR KAÇIYORLARDI

Soylu, “Karadeniz’e sızan bir terörist grubu vardı. Çok uzun zamandan beri emniyet, jandarma, güvenlik görevlilerimiz bunun peşindeydi. Giresun Güce’de ikisini kıstırdılar etkisiz hâle getirdiler. Karadeniz’de bu iş zordur. Çünkü biz Amanoslar’ın, Hatay’ın, Karadeniz’in örtü ve ormanlık yapısını dikkate almak zorundayız. Amanoslar’da yılbaşından bugüne kadar 40’ın üzerinde, başlarında bulunan teröristler dahi etkisiz hâle getirildi. Biz oraya insansız hava aracı uçurmaya başladık. Fotokapanlar kurduk, teknolojimizi ortaya koyduk. İnsansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla beraber sahayı yukarıdan sıkıştırdık. Hareket kabiliyetlerini mümkün olduğunca azalttık. Birçok tedbir aldık. Bunlarla beraber bu büyük başarı elde edilmiş oldu. Afrin ile Amanoslar arasındaki bağlantı şu; Şanlıurfa’ya uzanan bir hat üzerinden Amanoslar’a intikal, oradan da batıya intikal sağlamak. Karadeniz’de de özellikle güvenlik açısında, bir istikrarsızlık ve güvenilmezlik ortaya koymak için terör örgütü çaba harcıyordu. Şimdi bu konularda gerek insansız hava araçlarımızla, gerek teknolojik gelişmeler ve polisimiz, jandarmamız, korucularımız, tüm istihbarat birimlerimiz hep birlikte sonuca ulaşmak için uyum ortaya koymuşlardır” diye konuştu.



76 BİN KAMERA

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile şehirlerin ve hudutların da didik didik tarandığına işaret eden Bakan Soylu şöyle devam etti: Özellikle sınırlarımızdan geçişler, Hatay’ı bu bu kategoriye aldık. Doğu ve güneydoğuda hem uyuşturucu geçişi, hem terörist geçişi, hem de düzensiz göçmen yani yasa dışı göçmen geçişi, doğu sınırlarımızdan bu tarafa aktığı için ilk tedbirlerimizi orada tam tekabül edebilecek şekilde almaya çalıştık. Proje bittiğinde 76 bin 114 kamera haziran sonunda aktif hale gelmiş olacak. İstanbul’daki kamera sayısını da yüzde 12 oranında artırdık. Bin 720 noktada 6 bin 880 kameramız var. Yine bu sistemle entegre olan plaka tanıma sisteminde 2016’dan itibaren nokta sayısı yüzde 35 arttı.

10 BİN MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce 5 aylık eğitim verilen 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifikaları takdim edildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu “Eylül 2016’dan bugüne kadar 33 bin 316 polis, 42 bin 174 uzman jandarma aldık. 8 bin 182 yeni bekçi göreve başladı. Bundan sonra 10 bin mahalle bekçisi daha alınacak” diye konuştu. Soylu güvenlik görevlilerine “Görevinizi yaparken üşenmeyin, korkmayın. Sizler de bizim kahramanlarımızsınız” diye seslendi.

Eren’imin katili öldü dünyalar benim oldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde Eren Bülbül (15) ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren grup içerisinde yer aldığı belirlenen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirilmesi, Bülbül ailesine buruk mutluluk yaşattı. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül “Haberi alınca dünyalar benim oldu” dedi. Anne Bülbül “Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Çok faydaları oldu bize. Eren’in gerçek katili ‘Onu vuran benim’ diyerek ölse bile benim acımı dindirmez. Benim acım bitmez. 10 ay oldu kapılarda bekliyorum. Ne isterdiler benim garip yavrumdan? Allah’ım kimseye evlat acısı vermesin” ifadelerini kullandı. Şehidin ağabeyleri de Çağlar ve Arif Bülbül Mehmetçik Vakfına 5 hayvan bağışladı.