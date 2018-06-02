Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Bu iddialara cevap ise, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan geldi. Kahraman, Türkiye’nin 1800’lü yıllardan beri seçim yapan bir ülke olduğunu belirterek, “Bizim en iyi yaptığımız şeylerden biri seçimdir. Seçmen nasıl oy kullanacağını çok iyi bilir” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, önceki gün gerçekleşen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyetini kabulünde ilginç diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Basına kapalı yapılan görüşmede, heyettekiler ‘yeni seçim sisteminin çok karışık olduğunu, oy pusulasına yansıyan ittifaklar nedeniyle seçmenin hangi partiye oy vereceğini karıştırabileceğini, özellikle de ittifak oylarının hesaplama yönteminin karışık olması nedeniyle, seçimlerden adil bir sonuç çıkmayabileceğini’ öne sürdü. Seçimlerin açık ve şeffaflığı konusunda endişeleri olduğunu, sandık birleştirme ve taşıma uygulamalarını bu endişelere dayanak gösteren gözlemci heyetine, Kahraman şu cevabı verdi:



SEÇMEN NE YAPACAĞINI BİLİR

“Biz 1800’lü yollardan beri seçim yapıyoruz. 1950’den itibaren de Türkiye’de çok partili bir hayat var. O nedenle kim nereye, nasıl oy vereceğini iyi bilir. Bir karışıklık söz konusu olmaz. Türkiye’nin en iyi yaptığı şeylerden biri adil ve şeffaf seçimlerdir. Bizim seçimlerimiz sıkıntısız olur. Ama seçimi kaybedenler bunu hazmedemediği için hile yapıldığı gibi iddialarda bulunurlar. Seçimler sırasında her partinin müşahitleri oy sandık başında bulunur. Bu görevliler seçim boyunca ve sayımda görev alıyor. Islak imzaları tutanaklar tutuluyor. Burada hile yapılması veya adil olmayan bir sonuç çıkması mümkün değil.”