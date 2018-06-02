Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu (İnan Kıraç), Turkcell ve Zorlu olarak güçlerini birleştirdiği Ortak Girişim Grubu'nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi.

Tüm dünyada rekabet edecek yerli bir marka oluşturma hedefi ile çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs tarihinde atıldı. Şirketin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da yüzde 5 olarak belirlendi.

Şirketin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden M. Gürcan Karakaş getirildi

Küresel otomotiv dünyasının en başarılı Türk yöneticililerden biri olan M. Gürcan Karakaş Türkiye'nin otomobilinin başına getirildi. Gerek Türkiye gerekse uluslararası pazarlarda çok önemli başarılara imza atan M. Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin otomobilini dünyanın en önemli otomotiv şirketlerinden birisi yapma yolunda liderlik edecek. M. Gürcan Karakaş görevine 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla başlayacak.

Tasarım ve mühendislik için temel adımlar atılıyor

Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarım sürecinde önemli yerli ve uluslararası isimlerin desteği alındı. Tasarımın 2019 sonunda çıkarılacak prototip araç ile halkımızın beğenisine sunulması hedefleniyor.

Türkiye'nin otomobili geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilip teknik özellikleri çağımızın tüm gereksinimlerini fazlasıyla karşılayacak

Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi. Uzun bir süredir Türkiye'nin beklediği Türkiye'nin otomobilini hayata geçirmek için çalışmalar tam kararlılıkla ve planlandığı gibi devam etmekte. Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verileceği belirtildi.

Bakan Özlü: "Süratle tasarım ve üretim ile ilgili faaliyetlere başlayacağız"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin, Türkiye'nin teknolojik atılımına liderlik yapacağını ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi göreceğini söyledi.

Faruk Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak Girişim Grubu tarafından finansal ve mali analiz çalışmalarını ve Şirketleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamladık. Şirketin yol haritasını belirledik ve Genel Müdürümüzün atamasını gerçekleştirdik. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Türkiye'nin önde gelen 5 şirketi ve Türk Özel Sektörü'nün temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte Bakanlığımızın da desteğiyle bundan sonraki süreç daha hızlı ilerleyecektir. Süratle tasarım ve üretim ile ilgili faaliyetlere başlayacağız. Bu yalnızca bir otomobil üretme projesi değil aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bize ait olan, markasıyla, tasarımıyla, yazılımıyla ve teknolojisiyle yerli bir atılımın önemli bir basamağıdır. Bu iş, ileri teknolojidir, teknolojik dönüşümdür.

Türkiye'nin otomobili; büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli halkalarından biridir. Yerli otomobilimiz; mutlak surette teknolojinin ve çağın bütün gereklerine cevap verecek ve bizi küresel piyasalarda başarıyla temsil edecektir. Hükümet ve Bakanlık olarak; Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, gerekli desteklerin sağlanması ve Türkiye'de elektrikli araçlarla ilgili altyapının kurulması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Büyük bir inançla, projeye dört elle sarılan Ortak Girişim Grubundaki firmalarımıza ve TOBB'a çok teşekkür ediyorum. Bu büyük teknolojik atılım projesini, başından beri destekleyen ve himaye eden Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz".

Hisarcıklıoğlu: "Şirket hissedarı olarak projenin başarısı için azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Kurulan şirketin hayırlı olması temennilerini ileten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "24 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 73'üncü TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görev neticesinde, Türkiye'nin bu hayalini hayata geçirebilmek ve beş babayiğidimizi bir araya getirmek için bugüne kadar yoğun bir mesai yürüttük. İlk adımı finansal ve teknik fizibiliteyi hazırlamak üzere 2 Kasım 2017 tarihinde İşbirliği Protokolü'nü imzalayarak attığımız bu yolculukta bugün şirket kuruluşu aşamasına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projede şu ana kadar üzerimize düşen görevi yerine getirmekle birlikte, bugünden sonra da 1,5 milyon üyemizi temsilen şirket hissedarı olarak projenin başarısı için azimle çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden bu yana desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bizimle üreten Türkiye vizyonunu paylaştıkları için tüm ortaklarımıza teşekkür ederim" dedi.

Özilhan: "Yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz"

Türkiye'nin otomobili projesi için yapılan çalışmaların somutlaşmasından mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Türkiye'nin en önemli sınai gruplarından biri olarak, yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu değerli projenin sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşacak ekosistem ile ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin otomobili projesinin sürdürülebilir sonuçlar üreterek, ülkemizin ve ekonomimizin gücüne güç katmasını diliyorum" dedi.

Sancak: "Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da "2017 sonunda Milli Otomobil Ortak Girişim Grubu olarak yola çıktığımız günden buyana geçen 5 aylık sürede hızlı ve etkin bir çalışma ile hem 10 yıllık detaylı yol haritamızı ve iş planımızı belirledik, hem finansal fizibilitemizi tamamladık, hem de icranın liderliğini yapacak Genel Müdürümüzü aramıza kattık. Tamamlanan bu başarılı ve uyumlu çalışma dönemi için, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bilim ve Sanayi Bakanımıza; TOBB'a ve ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yerli ve Milli Sanayii anlayışını misyon edinmiş BMC markamız, 54 yıllık otomotiv deneyimi ve bugün 2 bin 300 çalışanı ile ülkemizin ve projemizin hizmetinde olacaktır" dedi.

Kıraç: "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun sürekliliğine olan inancımızı bu imza ile taçlandırıyoruz"

Kök Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ise "Yıllar içinde pek çok zorlukları aşan Türk otomotiv sanayi ve yan sanayii gerek üretim gücü gerekse toplam ihracatıyla, örnek gösterilen çok yüksek bir noktaya geldi. Böylesi güçlü bir konuma erişmişken Türkiye'mizin, kendi markasını, yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan, kendi imkânlarıyla da yapabilecek seviyede olduğunu ısrarla söyledim. Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun sürekliliğine olan inancımızı bu imza ile taçlandırıyoruz. Türkiye'nin kendi markasıyla da küresel arenada yer alabilmesini gönülden diliyor ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bizzat vurgulamak istiyorum" dedi.

Akça: "Gürcan Karakaş'a da bu önemli görevinde başarılar diliyorum"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Turkcell olarak, Türkiye'yi teknolojide tüketen değil, üreten ülke konumuna taşıyacak işler yapmak en büyük hedefimizdir. Bu kararlılıkla ve çeyrek asırlık teknoloji birikimimizle Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunda yerimizi aldık. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak otomotiv, sağlık, eğitim, finans gibi farklı alanlarda da katma değerler üretmeye devam ediyoruz. Bugün, bu tarihi projede ‘dönüm noktası' denebilecek bir adım atarak üretimi gerçekleştirecek şirketin kuruluşunu ve şirketin üst yöneticisini kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, Gürcan Karakaş'a da bu önemli görevinde başarılar diliyorum. Yerli otomobil fikrinin sahibi ve lideri Cumhurbaşkanımıza, projenin çalışmalarında hep yanımızda olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Türkiye'nin otomobilinin üretilmesi için birlikte yola çıkan Ortak Girişim Grubu'ndaki yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projeye göstermiş oldukları yakın ilgi dolayısıyla medyamızın değerli mensuplarına ve desteğini daima yanımızda hissettiğimiz milletimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Zorlu: "Türkiye'nin otomobili projesi hızlı ve en verimli şekilde hayata geçecek ve dünyada da örnek gösterilecek"

Yerli otomobil projesini Türkiye'nin sanayisinin gücünün ve geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olma idealindeki kararlılığının göstergesi olarak tanımlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu şöyle konuştu: "Zorlu Grubu olarak; yerli sanayiye ve geleceğin akıllı teknolojilerine yatırım yaparak büyümeyi hedeflerken; bu projenin parçası olduğumuz için büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Zorlu Holding'in teknolojide ve sanayideki bilgi birikimi, insan kaynağı ve gücü her zaman bu projenin hizmetinde olacaktır. İnanıyorum ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TOBB'un destek ve koordinasyonunda, bugüne kadar yurt dışında benzer alanlarda çalışmış, bilgi ve deneyim kazanmış Gürcan Karakaş gibi değerli bir ismin de projeye katılımıyla birlikte, Türkiye'nin otomobili projesi hızlı ve en verimli şekilde hayata geçecek ve dünyada da örnek gösterilecek".

Türkiye'nin otomobilinin direksiyonuna geçen M. Gürcan Karakaş kimdir?

Hayalindeki mühendislik eğitimini ODTÜ Makine'de aldı dünyanın önde gelen Türk yöneticilerinden olan Gürcan Karakaş, 1965 Antalya Akseki doğumlu. İlk ve ortaokulu Almanya'da tamamladıktan sonra liseyi Ankara'da bitiren Karakaş, lise öğreniminden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden başarı ile mezun oldu. Mezuniyetten bir gün sonra Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başladı. İki sene sonra, 1990 yılında çok büyük başarılara imza atacağı Bosch Türkiye'ye geçti. Bosch Türkiye ve Almanya'da kariyer basamaklarını hızlıca tırmanarak 1997 yılında Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu.

Bosch Türkiye'yi daha da ileriye taşıdı

İki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004 yılında Bosch Türkiye'nin başına geçti. Bu süre zarfında 600 milyon euroluk bir yatırım ile ürün geliştirme biriminin büyütülmesine ve satış ağının yeniden şekillendirilmesine liderlik etti. M. Gürcan Karakaş yönetiminde 9 bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye senelik 1,5 milyar euroluk bir ciroya ulaştı. 3 yıl sonra 2007 yılında Bosch Küresel'de, grubun en kârlı iş birimi olan Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu oldu. Dünyanın en büyük otomotiv servis ağı olan Bosch Car Service'i yeniden yapılandırarak veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.

Bosch Otomotiv Stratejileri Bölümü'nde elektrikli ve bağlantılı araçlar konularında görev aldı

Bosch'un mobilite çözümlerinin dönüşümünde ve yol haritasının belirlenmesinde önemli rol aldı. Son 5 senedir Bosch'un stratejik olarak önemli kollarından biri olan 18 bin çalışanlı ve 4 milyar euro cirolu Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde icra kurulu üyeliği, satışı ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu başarıya üstlenmektedir. Son 10 yılda geldiği her pozisyonda ilk yabancı olmayı başaran M. Gürcan Karakaş edindiği yüksek tecrübeyle Asya'da zorlu projeler için ilk akla gelen isim oldu. Kendisine bağlı olarak çalışan Kore'de bir ve Çin'de iki tane ortak girişimin yönetim kurulu başkanlığını başarıyla yürütmekte. 2011 yılında saygın Alman Ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın yaptığı araştırmada Almanya'nın en büyük 30 şirketini yönetmeye aday 100 yöneticiden biri olarak seçildi.

Karakaş: "Türkiye'nin Otomobili Projesi Türkiye için büyük bir fırsat"

Projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji projesi olmasından dolayı stratejik olarak çok önemli olduğunu ve doğru bir proje olduğunu belirten Gürcan Karakaş, "Son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol alıyorum. Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle, küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak" dedi.