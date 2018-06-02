Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den Saadet Partisi'ne transfer olan Altan Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde CHP listelerine Saadet Partisi’nin İstanbul milletvekili adayı olarak girdi.

Seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Altan Tan, yeni partisiyle yeni planlarını açıkladı.

SAADET İLK FIRSATTA KÜRDİSTAN'I TANIYACAK

Kürtlerin bütün haklarının tanıncağını belirten Tan, “Saadet Partisi iktidara gelirse; Kürtlerin, insani vicdani, İslami vatandaşlık tanımından anadil eğitme kadar, ilkokuldan üniversiteye kadar, yerinde yönetimlere, bölgesel yönetimlere kadar bütün haklarını tanıyacağını taahhüt ediyor. İlk fırsatta Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri geliştirecek.” ifadelerini kullandı.