Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Nurettin Canikli’den Korgeneral Temel açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Korgeneral İsmail Metin Temel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Recep Tayyip sözlerini alkışlaması üzerine Muharrem İnce'nin söylediği sözlere sert tepki gösterdi.

Bakan Canikli açıklamasında “Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir. Korgeneral Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır" ifadelerini kullandı.