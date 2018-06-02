Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önünde alt geçide çarpan tır devrildi. Devrilirken başka bir otomobili de duvara sıkıştıran tır, trafiği birbirine kattı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.