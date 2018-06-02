Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önünde alt geçide çarpan tır devrildi. Devrilirken başka bir otomobili de duvara sıkıştıran tır, trafiği birbirine kattı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da kaza: Trafik felç oldu
02.06.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 02.06.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bakırköy'de tır devrildi. Devrilen tırın bir başka otomobili sıkıştırdığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : bakırköy,istanbul,
563002 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563002.aspx
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