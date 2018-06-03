Sefa Bilgitekin ANKARA
Meclis bahçesinin artık yeni misafirleri olacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meclis kampüsünde Dikmen kapısı ve Güvenlik kapısı arasında yaban hayat ortamı oluşturacak. Hayvanat bahçesi projesi için 10 bin metrekarelik bir alan ayrılacak. 15 sülün, 20 keklik, 15 bıldırcın, 2 sincap ailesi ile 3 karaca yerleştirilecek. Tavus kuşları da getirilecek. Hayvanat Bahçesi yapılması planlanan alanın çevresine 67 farklı türde toplam bin 425 adet fidan dikilecek.
Meclis’e hayvanat bahçesi kuruluyor
03.06.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 03.06.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 Haziran genel seçimlerinden sonra hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne hazırlık yapan TBMM’de siyasi çalışmaların yanı sıra Meclis bahçesinde de çalışmalar devam ediyor.
Sefa Bilgitekin ANKARA
Etiketler : karaca,hayvanat bahçesi,meclis,
563027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563027.aspx
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