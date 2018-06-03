Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Meclis bahçesinin artık yeni misafirleri olacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meclis kampüsünde Dikmen kapısı ve Güvenlik kapısı arasında yaban hayat ortamı oluşturacak. Hayvanat bahçesi projesi için 10 bin metrekarelik bir alan ayrılacak. 15 sülün, 20 keklik, 15 bıldırcın, 2 sincap ailesi ile 3 karaca yerleştirilecek. Tavus kuşları da getirilecek. Hayvanat Bahçesi yapılması planlanan alanın çevresine 67 farklı türde toplam bin 425 adet fidan dikilecek.