Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul turunda.

Kağıthane mitingi sonrası Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Burada Trabzonlu bir kadınla güldüren diyaloglar yaşayan İnce, Eyüpsultan ziyaretinin ardından Unkapanı Köprüsü'nde balıkçılarla sohbet ederek balık tuttu.

VATANDAŞLA BİSİKLET DİYALOĞU

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyoloğu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi" sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi.

"AK PARTİ'YE VERECEĞİM, YALAN KONUŞMAM"

İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.