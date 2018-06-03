Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Çok yaşa Diyarbekir. Tarihin, kültürün, medeniyetin şehri Diyarbekir. Sizleri tarihinizden, geleneklerinizde kopararak marijinal örgütlerle aramıza girmeye çalıştılar. Sokaklarda sizi birbirinize kırdırarak tehditle, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. İrade, erdem ve casaret ile Türkiye şahlanacak, Diyarbakır şahlanacak.

Diyarbakır uzun yıllar ihmal edilmişti. İzmir, Bursa, Konya'da ne varsa Diyarbakır'da da o olsun dedik. Son 10 yılda terör örgütünün arkasında olduğu gençlere söyleyin 35,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Diyarbakır'ı bir kenara koymadık, buraya ayağa kaldıracağız dedik. Diyarbakır şuanda Doğu'nun, Güneydoğu'nun bir İstanbul'u haline geliyor. En çok yatırım yaptığımız yerlerden biri.İlköğretim öğrencilerimize 560 trilyon destek verdik.

O STADI MİLLET BAHÇESİNE ÇEVİRECEĞİZ

Eski stadı yerine Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. İngiltere'nin High Parkı varsa biz de o stadı Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Buradaki evleri bombalamadılar mı? Yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı evlerin altından? Camileri yaktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Sağlıkta Diyarbakır'da bin 242 yataklı hastane kazandırdık.

YENİDEN İHYA VE İNŞA ETTİK

TOKİ Diyarbakır'da 16800 konut projesini hayata geçirdi. 3 yıl önce Suriçinde istenmeyen olaylar yaşandı. Terör örgütü buraları tahrip etti. Teröristler vatandaşları canlı kalkan olarak kullandı. Biz sadece teröristleri imha etmekle kalmadık, Suriçi'ni adeta baştan sona yeniden inşa ve ihya ettik. Dicle Vadisine 320 dönümlük park yaptık. Teröristlerin gezdiği buralarda inşallah bundan sonra turistler gezecek.

HIZLI TREN İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Ulaşımda Diyarbakır'da 2002 yılına kadar 44 kilometre bölünmüş yol vardı biz buna 370 kilometre daha ilave ettik. Diyarbakır'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışmalara başladık. Diyarbakır'ı sulama projelerimizle yeniden ihya ettik. Diyarbakır havaalanını yeniden ele alarak yıllık 5 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Bay Kemal ve İnce İnce Muharrem'e sesleniyorum, Diyarbakır'a tarımsal desteğimiz 4 kattrilyon oldu.

HİÇBİR KÜRT KARDEŞİMİZ SADECE KÜRT OLDUĞU İÇİN MAĞDUR EDİLMİYOR

Biz istiyoruzki Diyarbakır Diyar-ı huzur olsun. Tüm bölgemiz 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur dolu. Hükümetimiz başta İçişleri bakanımız Soylu olmak üzere silahlı kuvvetlerimiz halkın huzuru için ellerinden geleni yaptılar. Bugün devlet hiç olmadığı kadar halkının yanında. Hiçbir Kürt kardeşimiz sadece Kürt olduğu için mağdur edilmiyor.

Herkesin sahip olduğu haklar neyse onların da odur. Her kim hangi Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında beni bulur. Artık hiç kimse Kürt kardeşlerimin çocuklarını dağa götüremiyor. Hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor. Hiç kimse Kürt kardeşimin ensesine binemiyor. Tehditle bir şey yaptıramıyor. Bütün bunları sizin için yaptık.

53 KÜRT KARDEŞİMİZİN KANI ELLERİNE BULANMIŞTIR

Sokağa dökülün diyen kimdi? Ne oldu? Diyarbakır'da 53 kardeşimiz şehit oldu. Ölenler kimdi? Benim Kürt kardeşlerim değil miydi? 53 Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş'ın ellerine bulanmıştır. Bunun bedelini er yada geç ödeyecek. Bunlar benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Diyarbakır 24 Haziran'da bir kez daha irademize sahip çıkıyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Vakit Diyarbakır vakti diyor muyuz?

KİMSE KÜRTLERE DEVLET ARAMASIN

Kardeşlerim, sınırlarımız dışında oynanan oyunlar Diyarbakır'ın da Türkiye'nin de hayrına değildir. Onların derdi hep birlikte temsil ettiğimiz değerlerdir. Onun için hep birlikte çalışacağız. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.

Biz Kürt vatandaşlarımızı eski vesayet düzeninin elinden kurtardı. Size zulmeden o vesayet düzeni bizi yeri geldi hapise attı, partimizi kapatmaya çalıştı. Biz Kürt yoktur demiyoruz, Türkiye'nin artık bu noktadan geri dönüşü mümkün değildir. Biz Kürt sorunu yoktur diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini biz güvence altına aldık. Türkçe ne kadar değerliyse ana diliniz Kürtçe de o kadar değerlidir. Diğer özgülükler de ananınızın ak sütü gibi size helal olsun.