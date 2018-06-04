İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada son bir haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı: 30 terörist etkisiz hâle getirildi
04.06.2018 - 10:25 | Son Güncelleme: 04.06.2018 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 30 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terör operasyonları,terörle mücadele,
563169 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563169.aspx
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