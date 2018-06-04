Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada son bir haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.