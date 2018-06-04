İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada son bir haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.