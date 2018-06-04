Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti (İP) kurucusu, İstanbul 2. bölge 2. sıra Milletvekili Adayı, halen partinin Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti'nin seçim çalışmalarında dağıttığı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in önsöz yazdığı 'İyi Türkiye' isimli kitapçığın yazarı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker'in, FETÖ'ye ve Gülen'e 15 Temmuz'dan bir sene önce methiyeler dizdiği ortaya çıktı.

Şeker, 'Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi' adlı kitabında "Cumhuriyet Türkiye'sindeki ilk zümre hizmet hareketidir. Fetullah Gülen sade bir zahid hayatı yaşamıştır. Gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamak bize düşmez" diye yazıyor.

TARİH: TEMMUZ 2015

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken soruşturma geçiren ancak FETÖ ile somut bağlantı bulunamadığı için hakkında işlem yapılamayan, daha sonra da istifa ederek İYİ Parti'den vekil adayı olan Doç. Dr. Şeker, 2015 Temmuz'unda Dergah Yayınları'ndan çıkan 400 sayfalık kitabında skandal ifadeler kullanıyor.