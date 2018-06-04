Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elitaş, "Reisçi görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama AK Parti ile Erdoğan’ı ayırmaya çalışan troller" diyerek önemli bir hususa da dikkat çekti.

İşte Elitaş'ın Akşam gazetesine verdiği röportajdan bir kesit:

ERDOĞAN YÜZDE 55

Güçlü Meclis’le güçlü hükümetin arasını açıp hükümeti güçsüz bırakmak isteyenler körüklüyor. Bizim içimizden arkadaşlar çıkarmış olabilir adaylık sürecinde. Anketlerde de şu çıkıyor aslında. Erdoğan’a oy verecekler dediğimizde 55 ve üzeri AK Parti’ye oy verecek dediğimizde 46-48 çıkıyor.

ONLAR HAİNDİR

Bir de sosyal medyada troller var. Reis ‘15 Temmuz’da seni yalnız bıraktılar biz seni bırakmayacağız’ diyenler. AK Parti seni bıraktı ama biz seni bırakmayacağız diyenler. Erdoğan’la AK Parti arasında mesafe koymaya çalıştılar sanki 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM’yi açan milletvekillerinin yüzde 90’ı AK Partili değilmiş gibi. Tam bir kumpas, tam bir organizasyon. Reisçi görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama AK Parti ile Erdoğan’ı ayırmaya çalışan troller. İnceleyin sosyal medyayı bunların kim olduğunu görürsünüz. Onlar haindir açıkça söyleyeyim.

HDP'LİLER DE ERDOĞAN'A OY VERECEK

Cumhurbaşkanımızın her zaman AK Parti’den daha fazla oy aldığını biliyoruz. Bu milletin terazisi öylesine hassas tartar ki bir avuç kendini akıllı zanneden kargalar maalesef 24 Haziran tarihinde hezimete uğradıklarını görecekler. Cumhur ittifakı kurduk. Bunun sebebi ne? Cumhurbaşkanlığında tek aday gösterildi. AK Parti, MHP, BBP yani onların toplamı da zaten AK Parti’nin oy toplamından daha fazla edecek. Normal seçimlerde HDP’ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan’a oy vereceklerini düşünüyoruz.