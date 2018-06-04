Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'deki gelişmeler, Münbiç'teki yol haritası ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığını vurguladı. Çavuşoğlu, ilerleme olacağının altını çizdi.

Görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a dün gelen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına gelmişti. Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, herhangi bir açıklama yapmamıştı. Görüşmede ağırlıklı Münbiç konusunun ele alınması ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin de gündeme gelmesi bekleniyordu.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.