Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak organize bir şekilde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

ŞANTAJCI HAKİM

Askeri gizli bilgi belge bulundurma ve şantaj (İzmir'deki Askeri Casusluk) davası kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt beraberindeki doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

SAVCI DA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

İzmir'deki askeri casusluk davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, geçen yıl Nisan ayında Yunanistan'a kaçarken yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.