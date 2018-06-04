Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Kayaşehir Meydanı’nda katıldığı sokak iftarında sevgi gösterileriyle karşılandı. Yaklaşık 20 bin kişiyle birlikte iftar yapan Uysal, “Bizlere hizmet etme imkanı verdiniz. Bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim size olan teşekkürümüz sadece lafla değil, size getireceğimiz hizmetlerle olur” dedi.

Başakşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve yaklaşık 20 bin Başakşehirliyi bir araya getiren iftarda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah bizlere yine aynı masada buluşmayı nasip etsin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kayas ile MHP İstanbul Milletvekili Adayı Arzu Erdem’in de katıldığı iftar programı, Başakşehir Belediyesi’nin ‘Bir Başkadır Başakşehir’de Ramazan’ sloganıyla Kayaşehir Meydanı’nda düzenlendi.

İftarda vatandaşlara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayaşehir’in hem Başakşehir’in hem de İstanbul’un en güzel mahallesi olacağını söyledi.

Bugüne kadar Başakşehirlilerin kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Başkan Uysal, “Bugüne kadar AK Parti'yi desteklediniz, bizlere hizmet etme imkanı verdiniz. Bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim size olan teşekkürümüz sadece lafla değil, size getireceğimiz hizmetlerle olur” dedi.

“Bize bugüne kadar hep bize destek verdiniz. 24 Haziran'da da en güçlü desteği Kayaşehir'den vereceksiniz” diyen Başkan Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti bugüne kadar Türkiye'de ne yaptı? dersek, şu Kayaşehir'e bakmak yeterlidir. Kayaşehir'e yapılanlar başlı başına zaten bir tarif. Ben çok iyi hatırlıyorum. Burada ilk iftar yaptığımız zaman, buranın birçok eksiği vardı. O eksiklikleri burada konuşurken hep şunu söylemiştim: Kayaşehir, İstanbul'un en güzel yeri olacak. Şu anda metro inşaatımız başladı. Yine hastane inşaatımız başladı. Eskiden buradan gidip gelmek çok zordu. Şu anda yollarımız açıldı. Hala açılmaya devam ediyor. İkinci bir metro inşaatımız Halkalı'dan 3. Havaalanına. Vadimiz başlıyor. 2-3 sene içerisinde burası hem Başakşehir'in hem de İstanbul'un en güzel mahallesi olacak. Sizlere hayırlı olsun."

İftarda konuşan Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptılar.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal vatandaşlardan gelen sohbet etme ve fotoğraf çektirme isteğini kıramayarak uzun süre iftar alanında dolaştı. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Uysal, Başakşehirlilerin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı