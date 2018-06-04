Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ'cü askerin avukatlarından Omiros Zelios “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar” dedi.