15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ'cü askerin avukatlarından Omiros Zelios “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar” dedi.
Yunanistan'dan skandal karar!
04.06.2018 - 17:58 | Son Güncelleme: 04.06.2018 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinde tutulan 4 darbeci asker 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Etiketler : yunanistan,darbeci,
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