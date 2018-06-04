Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olumlu bir noktadayız. Tabii Irak'ın Kuzeyi'nde TSK terörle mücadele etmek için bulunmaktadır. Kandil ve Irak'ın Kuzeyi'nden Türkiye'ye geçişi engellemek için oradalar. Zaman zaman saldırılar oluyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Şunu bilmeliyiz ki, nerede terörist var ise nerede Türkiye'ye dönük tehdit var ise bu Türkiye için bir hedeftir.

Kaynağında imha etme kararlılığındadır. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Kandil'in terör merkezi olduğunu bilmeyen yok. Kandil'e defalarca operasyon Türkiye yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir.