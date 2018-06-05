Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Ön sözünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın yazdığı kitapçıkta istismara karşı koruyucu tavsiyeler anlatıldı. İşte onlardan bazıları:

¥ Yeni tanıştığınız kimselerin sizi eve ya da gideceğiniz yere bırakma tekliflerini kabul etmeyin.

¥ Bir kişiyle ilk defa buluşacaksanız, mutlaka bir arkadaş ya da yakınınızı bundan haberdar edin.

¥ Arkadaşınız size nasıl davranmanız gerektiğini söylüyor ve sizi sürekli kendi istekleri doğrultusunda zorluyorsa dikkatli olun.

¥ Laf atma, telefon sapıklığı gibi cinsel taciz ve saldırılara maruz kaldığınızda, sözlü de olsa, savcılığa dilekçe ile başvuruda bulunun.

¥ Oyun ve alışveriş gibi sitelere girerken güvenilirliğini araştırın. Sohbet odalarında kişisel bilgilerinizi, telefon ve adresinizi paylaşmayın. Buradan tanıştığınız biri ile buluşmayın.

¥ ‘Hayır’ demekten çekinmeyin. Birden fazla “Hayır” deme şekli bulunuyor. Basit bir şekilde ‘Hayır, teşekkürler’ diyebilirsiniz. ‘Hayır, acelem var, gitmek zorundayım’ şeklinde mazeret gösterebilir, ‘Hayır, belki daha sonra’ diyebilirsiniz. ‘Hayır’ kelimesini birkaç kere tekrarlayabileceğiniz gibi ‘Hayır’ deyip ortamdan uzaklaşabilirsiniz.

