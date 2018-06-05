Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, birinci derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik atandı. Dengeşik’ten boşalan göreve ise eski Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Ayhan getirildi. Söz konusu atamalar, 657 sayılı Kanunun 71, 74 ve 76’ıncı maddeleri gereğince uygun görüldü.