Derya Budak ANKARA
Selvi, gençlerin KYK borçlarının silinmesi ve kolaylık sağlanması taleplerinin tabii olduğunu ve devletin yeni mezunlara destek olmak için bir çözüm bulabileceğini söyledi. Selvi “Geçmiş yıllarda öğrenim harcı kaldırıldı. Herhangi bir geliri olmayanlar için öğrenim kredisi borcu da affedilebilir. Çünkü nihayetinde öğrenim gören gençlerimize verilecek olan, kamu kaynakları imkânı dâhilinde. Bunu bir burs gibi düşünüp gençlerimize destek verilebilir” dedi.
'Yeni mezunun KYK borcu affedilmeli'
05.06.2018 - 03:31 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üniversite mezunları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi talebini özellikle sosyal medya kanalıyla birçok platformda dile getirirken Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, gençlerin taleplerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Derya Budak ANKARA
Etiketler : kyk,kyk borcu,latif selvi,
563281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563281.aspx
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