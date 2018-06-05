Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Selvi, gençlerin KYK borçlarının silinmesi ve kolaylık sağlanması taleplerinin tabii olduğunu ve devletin yeni mezunlara destek olmak için bir çözüm bulabileceğini söyledi. Selvi “Geçmiş yıllarda öğrenim harcı kaldırıldı. Herhangi bir geliri olmayanlar için öğrenim kredisi borcu da affedilebilir. Çünkü nihayetinde öğrenim gören gençlerimize verilecek olan, kamu kaynakları imkânı dâhilinde. Bunu bir burs gibi düşünüp gençlerimize destek verilebilir” dedi.