Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hârekatları ile Suriye’de terör örgütü ve uzantılarına ağır darbe vurulurken yeni hedef terör örgütünün merkezi konumundaki Kandil. Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine doğru bir süredir yürütülen operasyonlarda önemli bir aşamaya gelindi. Geçtiğimiz aylarda Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne komşu olan Derevik Bölgesi’nden başlatılan komando birliklerinin yürüttüğü operasyon kapsamında sınır hattının derinliklerindeki lojistik öneme sahip Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan PKK’lı teröristlerden temizlendi. Kuzey Irak’ta 30 kilometrelik alanı temizleyen Mehmetçik, Kandil Dağı’na doğru emin adımlarla ilerliyor. PKK’nın ‘ana merkezi’ olarak bilinen Kandil Dağı’na 22 kilometre mesafe kalırken, TSK’nın bölgeye büyük bir operasyon düzenleyeceği ve hazırlıklarda sona gelindiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Bazıları Kandil’den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek” sözüyle sinyalini verdiği operasyonun önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor.



“FINDIK DALI HAREKÂTI”

Hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi. Mayıs ayından bu yana Kuzey Irak’taki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 280 terörist etkisiz hale getirildi. İHA’lar da Mehmetçiğe terörle mücadelede büyük katkı sağlıyor.

Bura arada, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 3’ü gri listeden 30 terörist etkisiz hale getirildi. Karadeniz bölgesinde ise JÖAK, JÖH ve PÖH ekiplerine destek olan bölge halkı, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’ndan esinlenerek operasyonlara “Fındık Dalı Harekâtı” ismini koydu. Asker ve halk kırmızı listeden 2 hainin izini sürüyor.