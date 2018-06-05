Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında ikinci dalga olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
05.06.2018 - 12:19 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltılar olduğu bildirildi.
Etiketler : fetö,operasyon,
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