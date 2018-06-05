Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında ikinci dalga olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.