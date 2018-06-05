Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Münbiç konusunda mütabakata vardığını aktardı. ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin verimli geçtiğini bildirmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç için yol haritasının üç aşamadan oluştuğunu söyledi. Yol haritasının ilk aşamasında tarafların ön hazırlak toplantısı yapacağını dile getiren Çavuşoğlu, ikinci aşamada terör örgütü YPG'nin bölgeden çekileceğini belirtti. Bakan ayrıca, Münbiç yol haritasının üçüncü aşamasında ise bölgeyi kimin yöneteceğinin belirleceğini ifade etti.

Yanı sıra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacağını, birkaç ay içinde 3 aşamanın da tamamlanacağını belirterek, "6 aya kalmayacak" dedi. Bakan, "YPG'yi terör örgütü kabul edecekleri izlenimini aldım. YPG Münbiç'ten çekilirken ABD'nin verdiği silahlar geri alınacak" şeklinde konuştu.