Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, 4 FETÖ'cü askerin serbest bırakılmasıyla ilgili Yunanistan'a, "Darbecilere güvenli mekan sağlandı. Darbecilerin tahliyesi, komşuluk hukukuyla bağdaşmaz." sözleriyle tepki gösterdi.

"YUNANİSTAN DARBECİLERE GÜVENLİ MEKAN SAĞLAYAN BİR ÜLKE"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin hepsinin serbest bırakılması" hakkındaki soru üzerine, "Yunanistan'ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan'da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur" dedi.

"DARBECİLERİN ÜLKEMİZDE YARGILANMASI İÇİN ISRARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan 8 firarinin ülkemize iadesini defalarca reddetmesini ve hainlerden birini serbest bırakarak, iltica hakkı tanımasını kınadığımızı ve Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini beklediğimizi açıklamıştık. Buna rağmen, Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde kalan yedi firariyi de serbest bıraktığını öğrendik. Yunanistan'ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan'da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekân sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır. Darbeci hainlerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımızı ısrarla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.