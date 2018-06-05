Emine Erdoğan, Altındağ'da yaşayan Çevik çiftinin iki kızlarıyla  yaşadığı evine konuk oldu ve orucunu onlarla beraber açtı.Aile fertleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, ağır sağlık  sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik'in durumu hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, ziyareti sırasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla  yakından ilgilendi. Ziyarete Emine Erdoğan'a, AK Parti Ankara milletvekili ve Kadın  Kolları Başkanı Selva Çam ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik  etti.