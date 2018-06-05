Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmaların satırbaşları

-Vaatlerimizi yerine getirmeye başladık

-İmar Barışı kısa vadede gelir getirecek

-Türkiye'nin en güçlü yanı kamu maliyesi

-AB'de borcun gelire oranı yüzde 89

-Kamu borcunun gelire oranı yüzde 28

-Son yıllarda iç ve dış tehlikeler yaşadık

-Son Yıllarda terör Türkiye'yi hedef aldı.

-Terörle mücadelemiz Batıda yanlış anlaşılıyor

-Hala Türkiye aleyhtarı kampanya var

-2003'ten beri Türkiye yüzde 5.7 büyüdü

-Türkiye dünyadan da fazla büyüdü

-Türkiye sağlıkta ihracat üssü olacak

-Türkiye birçok ülkeye büyümede fark attı

-Geçen yıl 723 bin otomobil satıldı

-İnsanlarımız daha rahat konut alıyor

-Merkez Bankası kararları çok doğru alındı

Dövizle borçlanma sınırlandırılacak

-Döviz artışının vatandaşa doğrudan etkisi sınırlı

-Enflasyon mu? Büyüme mi' tartışması yanlış

-Enflasyon yükselirse büyüme hızı düşer

-Reyting kuruluşlarına rağmen yatırım yapılabilir...

-OHAL'i mecburen ilan ettik

Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçim sonrası belirsizliğin azalacağını açıkladı

 

 