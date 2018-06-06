Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
06.06.2018 - 08:53 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,hava harekatı,
563476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563476.aspx
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