Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Kocamustafapaşa’da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 18 yaşından küçük 5 arkadaş, bir iş sitesinin damına çıkarak çakmak gazı koklamaya başladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kameraya alındıklarından habersiz olan gençler, bir süre sonra kendilerinden geçti. İçlerinden bazıları ise bayılırken, çocukların bu hallerini görenlerin yürekleri burkuldu.
İstanbul'un göbeğinde yürek sızlatan görüntü
06.06.2018 - 11:18 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih’de yaşları 18’den küçük 5 çocuk, bir iş yerinin tepesinde çakmak gazı çekti. Çocukların içler acısı halini bir vatandaş cep telefonu kamerası tarafından kaydetti.
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