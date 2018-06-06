Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Kocamustafapaşa’da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 18 yaşından küçük 5 arkadaş, bir iş sitesinin damına çıkarak çakmak gazı koklamaya başladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kameraya alındıklarından habersiz olan gençler, bir süre sonra kendilerinden geçti. İçlerinden bazıları ise bayılırken, çocukların bu hallerini görenlerin yürekleri burkuldu.