Mahkeme, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Polis Akademisi sınavı sorularını çalan 55 FETÖ'cüye hapis
06.06.2018 - 12:39 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine verilmesinin tespiti üzerine açılan davada karar açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,polis akademisi,
563511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER