Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.