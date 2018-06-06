Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor.
 
Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran'da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak.