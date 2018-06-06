Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor.
Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran'da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak.
Gurbetçiler yarın sandık başına gidiyor
06.06.2018 - 15:40 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. Yurt dışındaki seçmenler, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor.
Etiketler : yurt dışı,sandık,oy,
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