Enerji Bakanı Berat Albayrak, A Haber'in vatandaşlarla buluşup seçimin nabzını tuttuğu 'Seçim Taksi'ye konuk oldu.
HEM ÜLKE, HEM SİYASET HEM DE SEÇİM ÜZERİNE SOHBET ETTİ
Direksiyon başına geçen Bakan Albayrak, halkın açık fikirlilikle dile getirdiği sorunları, istekleri ve tebrikleri en samimi haliyle ve içtenliğiyle dinledi ve onlarla hem ülke, hem siyaset hem de seçim konularında sohbet etti.
Enerji Bakanı, Seçim Taksi'de halkın nabzını tuttu
06.06.2018 - 15:56 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Seçim Taksi’ye konuk olan Enerji Bakanı Berat Albayrak, beraber yolculuk yaptığı vatandaşlarla gündem ve Türkiye ile ilgili sohbet etti. Albayrak, vatandaşın da merak ettiği soruları cevapladı.
Enerji Bakanı Berat Albayrak, A Haber'in vatandaşlarla buluşup seçimin nabzını tuttuğu 'Seçim Taksi'ye konuk oldu.
Etiketler : Enerji Bakanı,Berat Albayrak,seçim taksi,
563552 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563552.aspx
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