Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Bakanı Berat Albayrak, A Haber'in vatandaşlarla buluşup seçimin nabzını tuttuğu 'Seçim Taksi'ye konuk oldu.



HEM ÜLKE, HEM SİYASET HEM DE SEÇİM ÜZERİNE SOHBET ETTİ



Direksiyon başına geçen Bakan Albayrak, halkın açık fikirlilikle dile getirdiği sorunları, istekleri ve tebrikleri en samimi haliyle ve içtenliğiyle dinledi ve onlarla hem ülke, hem siyaset hem de seçim konularında sohbet etti.