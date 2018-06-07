Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Ağrı  Dağı'nda hava destekli operasyonlarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca  gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale  getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir." denildi.