Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Ağrı Dağı'nda hava destekli operasyonlarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir." denildi.
Ağrı Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
07.06.2018 - 02:51 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : ağrı,terörist,
563590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563590.aspx
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