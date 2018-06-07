Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanına dokunan bir konu olduğunu belirterek, "Sorumluluğunu bu milletin birliğini yok etmek için kullananları bu ülke hukuk çerçevesinde almış hapse koymuşsa bizim 24 Haziran seçimlerinin gündemi Selahattin Demirtaş olmamalıydı. Onu aday yapanların tıyneti odur. Ancak bu ülkenin önemli partilerinde görev yapanlar, bu kadar büyük bir günahın içinde olan bir kişiyi dışarı çıkarmak için ortak bir kampanya yürütmemeliydi." dedi.

Soylu, Grand Cevahir Otel'de arkadaşlarına verdiği iftarda, Türkiye'nin sürekli fitne ateşiyle yakılmak istendiğini söyledi.

Bu milletin büyük ızdırap ve sıkıntılar çektiğini ancak Türkiye'nin artık makus talihini yendiğini dile getiren Soylu, irade konulunca Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüldüğüne bizzat tanık olduğunu kaydetti.

Savunma sanayinde de Türkiye'nin kabiliyetinin ve kapasitesinin çok yüksek olduğunu aktaran Soylu, bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan, Kanal İstanbul, bir taraftan 3. havalimanı yapan bir Türkiye olduğunu belirtti.

"Doğru işler yaptık"

Bakan Soylu, Türkiye'nin büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milletin asaleti çok büyüktür, bu boynumuz hiç eğilmedi. İnsanlık vicdan ve ahlak adına doğru işler yaptık. Bugün Türkiye dışarıdan hangi tesir gelirse gelsin kendi hedeflerinden vazgeçmemektedir. Türkiye bugün terörle çok ciddi mücadele etmektedir. Türkiye PKK terörünün lojistik kalesini ve PKK terörünün psikolojisini mahvetmiştir ve bunu başarmıştır. Türkiye DEAŞ ile mücadele etmektedir ki bu tek taraflı bir mücadele değildir. Biz Batı'nın sürekli DEAŞ ile andırmak istediği bir ülkeydik. Biz hem Batı'nın bu yanlış saplantısını onlara gösterdik hem de güneyimizde gelişen olayları ve tehlikeleri iyi öngörerek, gerekli adımları attık. Türkiye DEAŞ ile gerektiği gibi mücadele etti. Biz DEAŞ ile mücadele yaparken FETÖ ile de mücadele yapıyoruz. FETÖ İle dünyanın her noktasında mücadele ediyoruz. Çok başarılı şekilde devam etmektedir. Bu örgütlerin hepsinin başı yurt dışındadır. Türkiye, terörün yanı sıra uyuşturucu ile de mücadele ediyor. Türkiye aynı zamanda büyüme ile de mücadele ediyor, 2017'de yüzde 7,4 büyüdü. Bir darbeden sonra hiçbir ülke böyle büyüyemez. Türkiye büyürken büyük projelerini de yürütüyor."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin artık dünya genelinde bir ağırlığı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye iyi bir blok oluşturdu. Bunu da hakkaniyetle vicdan ve doğrulukla yaptı. Türkiye'nin ayağı bir topallarsa üzerine çullanacak çoktur. Bunu yıllardan beri gördük ama bu millet büyük bir millettir. Bu millet her şeyi oy pusulası ile çözen bir millettir. Bir de bu millet kahraman ve cesurdur onu da 15 Temmuz'da gösterdi." diye konuştu.

Türkiye'nin hayal ötesi adımlar attığını aktaran Soylu, "Devlet, Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağlamıştır, bu işi yarım bırakmamalıyız. Terör ile mücadeleyi yasa dışı yollarla yapmadık, öyle olsa bölgeye gittiğimizde vatandaşlar etrafımıza toplanmazdı. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara karşı gerekli önlemi aldık. Biz hep sahada kazanıp masada kaybeden bir millettik, bugün hem masada hem sahada kazanıyoruz. Yepyeni bir sürece başlıyoruz." İfadelerini kullandı.

"Kanıma dokunan bir konu var"

Soylu, kanına dokunan bir konu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sorumluluğunu, bu milletin birliğini yok etmek için kullananları bu ülke hukuk çerçevesinde almış hapse koymuşsa bizim 24 Haziran seçimlerinin gündemi Selahattin Demirtaş olmamalıydı. Onu aday yapanların tıyneti odur. Ancak bu ülkenin önemli partilerinde görev yapanlar, bu kadar büyük bir günahın içinde olan bir kişiyi dışarı çıkarmak için ortak bir kampanya yürütmemeliydi. Türkiye'nin en önemli makamının seçim konusu bu olmamalıydı, bu büyük bir talihsizlik, bu bizim içimizi yaralamaktadır. Bu milletin yaptığı mücadeleyi hafife almaktır. O kadar şehidi biz niye verdik o zaman? "

Bakan Soylu, bir iftar programına gitti diye bir komutanın apoletinin sökülemeyeceğini vurgulayarak, "Yazıklar olsun. Bu kadar sinsi ve 28 Şubatvari bir hamleyi ilk kez gördüm. Bu milli bir hamle değildir. Bu vatanı sahipsiz bırakmamak gerekir. Bunun karşılığı da oy pusulasıdır. Güçlü Türkiye'ye ulaşmış durumdayız. Recep Tayip Erdoğan, güçlü Türkiye'nin sembolüdür. O sembolü millet gönlüne yerleştirmiştir. Biz 24 Haziran'dan sonra gücümüzü daha da artıracağız. Korkulan da odur. Birden doların fiyatını, ekonominin dengesini alt üst etmek istemelerinin nedeni de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, artık İstanbul milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, arkadaşlarından destek ve helallik istedi.

24 Haziran seçiminin bir mesaj değil bir kararlılık seçimi olduğunu belirten Soylu, "24 Haziran'da başka bir sonuç çıkarsa Türkiye büyük maceralar içine girer." dedi.

Soylu, bu seçimlerde gece gündüz çalıştığını ve 3-4 saatlik uykuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, bu dönemim rahat oturacak bir dönem olmadığını ve çalışmak gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşması sırasında Ağrı'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini de aktardı.