Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de faaliyet gösteren Çin şirketlerinin yetkililerinden oluşan heyetle Van’a gelen Büyükelçi YU Hongyang, ilk olarak valiliği ziyaret ederek Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü. Valilik girişinde karşıladığı Büyükelçi YU Hongyang’ın valilik şeref defterini imzalaması sonrası misafirini makamında ağırlayan Vali Zorluoğlu, büyükelçi ve heyetini Van’da görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Büyükelçi YU Hongyang da valilik ve büyükşehir belediye başkan vekilliği görevleri dolayısıyla ve yaklaşmakta olan seçimlerin etkisiyle yoğun gündemi bulunduğunu düşündükleri Vali Zorluoğlu’na kendilerine vakit ayırmalarından dolayı minnettar olduklarını belirtti. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından Vali Zorluoğlu ve Büyükelçi YU Hongyang, valilik Ali Paşa Toplantı Salonuna geçerek, ülkemizde faaliyet gösteren Çin şirketlerinin yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının başında Çin iş adamları heyetinin Van ile ilgili soru ve görüşlerini dinleyen Vali Zorluoğlu’na, Türkiye’de faaliyet gösteren 54 üyeli Çinli İş Adamları Derneğinin, 16 dünyaca ünlü çok uluslu şirketin temsilcisini bünyesinde bulundurduğu bilgisi verildi. Türkiye’de farklı sektörlerde ve alanlarda iş fırsatları bulmaya çalıştıklarını anlatan iş adamları; inşaat, iletişim, haberleşme, madencilik, petrol, doğalgaz, çevre, yeni enerji çeşitleri, şehircilik, ulaşım, tekstil ve sağlık alanlarında çözümler sunduklarını ifade ederek, Van’da yatırımlarını artırmayı ve iş birliği içerisinde olmayı hedeflediklerini açıkladı. İş adamlarını dinledikten sonra değerlendirmelerde bulunan Vali Zorluoğlu, faaliyet alanlarının bir kısmının merkezi yönetimi bazılarının ise yerel yönetimleri ilgilendirdiğini belirterek, Van’ın nüfusu, yönetim yapısı, jeopolitik konumu ve ekonomik faaliyet alanlarından söz etti.

Son dönemde turizmin diğer sektörler arasından öne çıktığını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Türkiye’nin batı illerine çok sayıda Çinli turist gittiğini biliyorum. Çinli turistleri Van’da ağırlamayı arzu ediyoruz. Van’da turizm yatırımlarına ihtiyaç var. Turizm yatırımları yapan Çin firmalarının bir gözlerinin de Van’da olmasını isteriz. Bu konuda daha ayrıntılı çalışabiliriz. İlimizde hayvancılık, özellikle küçükbaş hayvancılıktan koyunculuk yaygın şekilde yapılıyor. Hayvancılık yatırımları da hem kamu hem özel sektör bakımından önümüzdeki dönemde öne çıkacak yatırımlar olacak. Van’da sanayi, uzun yıllar etkisi hissedilen terör nedeniyle çok gelişmemiş. Para güvenli yeri seçer. Yatırımcılar da daha güvenli yerleri seçtiler. Son yıllarda devletimiz tarafından yapılan önemli çalışmalarla bu bölgede artık terör tehdidi kalmadı. Sanayi alanında önemli mesafe alacağımıza inanıyorum” dedi.

Van’da gerek müstakil gerekse Türk ortaklarıyla beraber yatırım yapmak isteyen Çinli işadamlarına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bildiren Vali Zorluoğlu, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. Van'da yapılabilecek yatırımların masaya yatırıldığı ve Vali Yardımcısı Mehmet Parlak’ın da katıldığı toplantı, karşılıklı memnuniyet ifadelerinin sunumuyla sona erdi.