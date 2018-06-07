Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sosyal medyadan çağrıda bulunan gençlerin davetine icabet edip yurtta kalan öğrencilerle birlikte sahurda bir araya gelmişti. Bu sefer de Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından “Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliyede gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var” paylaşımında bulunarak öğrencileri Külliyeye davet etti.

Emine Erdoğan’ın çağrısına cevap veren gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sahur yaptı. Erdoğan ailesi, sahur boyunca gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

“İnanın iki kere iki dört, yalan söylüyor”

Yemekten sonra öğrencilerin sorularına cevap veren Erdoğan, öğrencilerin burs ve harçlarla ilgili sorularına ilişkin açıklamada bulundu.

“Bir devlet çırak bile olamayanlara teslim edilir mi?” diye öğrencilere soran Erdoğan, isim vermeden Muharrem İnce’yi eleştirdi.

Atamayan bir aday öğretmenin “Atanmak istiyoruz“ ifadelerine cevap veren Erdoğan, “Ben Bay Kemal değilim, ‘atama bekleyen bütün öğretmen adaylarını atayacağım diyor.’ İnanın iki kere iki dört, yalan söylüyor. Biz gelmeden önce bunca yıldır iktidarda oldukları zaman acaba niye bizim okullarımızda sınıflarımız boştu, öğretmenlerimiz yoktu? Biz bu sene 30 bin öğretmenin atamasını yapıyoruz. Şimdi açıldıkça, ihtiyaç hasıl oldukça, derslikler artıyor, biz de bu defe buralara öğretmen atamalarını yapacağız. Ama ‘herkes atanacak’ denirse bu yalan olur. Kendinizi sadece öğretmenliğe kilitlemeyin, öğretmenlik dışında da ne yapabilirsiniz bunun üzerinde de çalışmanız lazım. Şuanda bizim kaliteli öğretmenlere de ihtiyacımız var, bunun başarabilirsek öğrencilerimizin kalitesi de artacaktır” dedi.

Bir öğrencinin yaz sezonunda da kendilerinden yatak ücreti alındığını söylemesi üzerine Erdoğan, “Sinan ne bu iş. Şimdi ben Sinan Bey’e talimatı verdim, bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak” açıklamasının ardından öğrencilerden coşkulu bir alkış aldı.