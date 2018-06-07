TSK, Ağrı/Doğubayazıt kırsalında 06 Haziran 2018 tarihinde keşif gözetleme vasıtaları birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyon sonucunda; silahlı beş teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ağrı'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü
07.06.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı/Doğubayazıt kırsalında saldırı hazırlığında olan silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler : ağrı,çatışma,
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