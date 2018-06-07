Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladıGümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladıGümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladıGümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00'de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İLK OYU ALMANYA'YA GİDEN BAHATTİN KAVAK KULLANDI

İlk oyu Zonguldak'tan Almanya'ya giden Bahattin Kavak kullandı. Kavak, "Vatana millete hayırlı olsun. Başkanlık sistemi için Türkiye'nin istikrarına için hayırlı olur" dedi.

Oy kullanlardan Mecbure Altun ise "Benim ilk oyum olacak. Devlete, vatana hayırlısı olsun" diye konuştu

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.