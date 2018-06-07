Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından, Fırat Kalkanı  Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Bab, Cerablus ve Afrin gibi  bölgelerindeki gençlerin faydalanabilmesine imkan sağlayacak fakülte kurma kararı  alındığı bildirildi. 

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Özgür  Suriye Ordusunun desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale  getirilen bölgelerdeki gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla üniversite  olarak karar alındı.

Bu sayede Suriye'nin Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki  binlerce genç, yıllar sonra kendi ülkelerindeki güvenli bir ortamda üniversitede  eğitim görme hayaline kavuşma imkanı bulacak.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ve beraberindeki heyet,  bölgede altyapı ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü fakülte binasında  incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan  Taşaltın, söz konusu fakültede Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verileceğini  belirtti. 

Fakülte bünyesindeki bölümlerin ise ihtiyaca göre belirleneceğini  aktaran Taşaltın, "Harran Üniversitesi olarak TSK'nın terörden arındırdığı  Suriye'nin Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani  girişimlerine destek olmak amacıyla Suriye'deki gençlere umut kapısı olmak  istedik. Eğitimle ilgili çalışmalar yaparak, büyük bir boşluğu doldurmak  istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, HRÜ tarafından geçen ay bölgede yapılan Yabancı Öğrenci  Sınavı'na (YÖS) ise 800 öğrenci katılmıştı.