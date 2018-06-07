Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Bab, Cerablus ve Afrin gibi bölgelerindeki gençlerin faydalanabilmesine imkan sağlayacak fakülte kurma kararı alındığı bildirildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Özgür Suriye Ordusunun desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerdeki gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla üniversite olarak karar alındı.

Bu sayede Suriye'nin Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki binlerce genç, yıllar sonra kendi ülkelerindeki güvenli bir ortamda üniversitede eğitim görme hayaline kavuşma imkanı bulacak.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ve beraberindeki heyet, bölgede altyapı ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü fakülte binasında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, söz konusu fakültede Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verileceğini belirtti.

Fakülte bünyesindeki bölümlerin ise ihtiyaca göre belirleneceğini aktaran Taşaltın, "Harran Üniversitesi olarak TSK'nın terörden arındırdığı Suriye'nin Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla Suriye'deki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitimle ilgili çalışmalar yaparak, büyük bir boşluğu doldurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, HRÜ tarafından geçen ay bölgede yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) ise 800 öğrenci katılmıştı.