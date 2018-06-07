Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 10.30 sıralarında Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana gelen kazada, polis aracıyla, askerî araç çarpıştı. Çarpışma sonucu hastaneye asker taşıdığı öğrenilen askerî araç devrildi. Kaza sonrası midibüste bulunan 16 asker ve polis aracında bulunan iki polis memuru yaralandı.

azanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine kısa süre içerisinde 112, AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan askerî personeller ve polis memurları tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin ve polislerin hastanelere kaldırılması ardından, askerî araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, trafik akışı yeniden sağlandı. Yaralı asker ve polislerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.