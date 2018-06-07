Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, bir gazetecinin ’Yunanistan’da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?’ sorusuna da şu cevabı verdi: "Yunanistan’ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan’dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan’a Batı’dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan’la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan’a yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, dış politikayı sahada ve masada etkin bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

ABD ile uzlaşmaya varılan Münbiç’ten sonra yol haritasını Fırat’ın doğusunda uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, ABD ile mutabakatın bu yönde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinden arındırdıktan sonra şehirleri gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Burada kriter demografik yapı. İlk olarak buradan çıkacaklar. ABD’nin bu konuda sorumluluğu var. Bu teröristleri biz getirmedik, silah vermedik. YPG olduğu sürece istikrar olmaz. Neden Suriye’deki 400 bin Suriyeli Kürt bu bölgeye dönemiyor? Kandil’de operasyon yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz, burada destek alıyorlar ama kendi başlarınalar. Ama Suriye’de ABD’nin kontrolündeler, dolayısıyla ABD’nin sorumluluğu var. Nereye gideceği ciddi bir sorun, Münbiç’ten sonra yol haritası uygulanmaya başlandığı zaman nereye gidecekleri konuşulan konular arasında yer alıyor."

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