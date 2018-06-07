Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında “Hükümet nezdinde bedelli askerlik çalışması başladı” dedi. “Hükümet yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre seçimden önce yetişmesi zor gözüküyor” ifadelerini kullanan Atik, şunları söyledi:

Hükümet içinde Milli Savunma bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bedelli askerlik çalışmasını başlatmış vaziyetteler. Seçimden sonra bedelli askerliğin hükümet kurulur kurulmaz gündeme gelmesini bekliyoruz.

Hükümetten aktarabileceğim bilgi, bedelli askerlik çalışması an itibariyle başlamış durumda. Hem ücretlerin, hem de hangi yılda doğanlardan itibaren müracaat edebilecekleri çalışmanın detaylarını hazırlıyorlar.

Seçimlerden sonraki bir ay süre içerisinde de yeni bakanların değerlendirilmesi bekleniyor. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesini bekliyoruz.

PEKİ NELER KONUŞULUYOR?

2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira olarak açıklanmıştı. Şimdi bu iki rakamın ortasında olması bekleniyor 20 - 25 bin lira olması bekleniyor.

Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var, daha önce de 28 yaş sınırı olmuştu. 25 yaş talebi var.

Yerel seçimlerden hemen sonra bedelli askerlik çıkarılacak. Ücret konusunda 20 bin lira civarında olacak diye konuşuluyor.