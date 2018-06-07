YSK'de çekilen kura ile cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve  televizyonda propagandanın başlayacağı 17 Haziran 2018 Pazar günü ile son günü 23  Haziran 2018 Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının  yayın saatleri ve sıraları saptandı.Buna göre, 17 Haziran'da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip  Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran'da  ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT'de  konuşma yapacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda  konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.Kuranın ardından YSK'nin konuya ilişkin kararı da hazırlandı. Karara  göre, konuşmalar adayların isteğine uygun olarak yayından önce ses ve görüntü  cihazı ile tespit edilebilecek, adaylar propaganda konuşmalarının ses ve görüntü  tespiti sırasında isterlerse Oto-q cihazından da yararlanabilecek.

Ayrıca konuşmasını canlı yayın olarak yapmak isteyenler yayın  saatinden en az 15 dakika önce TRT'deki YSK üyesine başvuracak. Hangi sebeple  olursa olsun bu süreye uymayanlar, o günkü konuşma haklarını kaybetmiş sayılacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve  konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek, Türk bayrağı,  konuşmacının arkasındaki panoya veya ekrana net olarak görülebilecek biçimde  asılacak veya ekrana verilecek.Radyo ve televizyon konuşmaları, TRT Haber Televizyonu ile Radyo 1,  Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı  zamanda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de 17 Haziran Pazar günü saat 20.00'den  itibaren yapacakları propaganda konuşmalarının sıralaması şöyle:

Birinci Konuşma Doğu Perinçek - saat 20.31-20.41

İkinci Konuşma Recep Tayyip Erdoğan - saat 20.42-20.52

Üçüncü Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 20.53-21.03

Dördüncü Konuşma Temel Karamollaoğlu saat - 21.04-21.14

Beşinci Konuşma Meral Akşener saat - 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma  sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci Konuşma Temel Karamollaoğlu - saat 17.06-17.16

İkinci Konuşma  Meral Akşener - saat 17.17-17.27

Üçüncü Konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat - 17.28-17.38

Dördüncü Konuşma Doğu Perinçek saat - 17.39-17.49

Beşinci Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 17.50-18.00.

TUTUKLU DEMİRTAŞ'IN KONUŞMASI

Bu arada, YSK kararına göre, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan  Selahattin Demirtaş'ın, 17 Haziran'da TRT'de yayınlanacak konuşmasının kayda  alınması 13 Haziran Çarşamba günü 10.00-11.00 saatleri arasında TRT'nin Oran'daki  S1 stüdyosunda yapılacak. Demirtaş'ın, 23 Haziran'da yayınlanacak konuşması ise  22 Haziran Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında yine Oran'daki S1 stüdyosunda  kayda alınacak.

SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmaları da  kurayla belirlendi. Bu kuraya göre ise 17 Haziran'da sırasıyla Saadet Partisi,  MHP, İYİ Parti, HDP, CHP, HÜDAPAR, AK Parti ve Vatan Partisi temsilcileri, 23  Haziran'da ise Vatan Partisi, İYİ Parti, AK Parti, HDP, CHP, HÜDAPAR, Saadet  Partisi ve MHP temsilcileri konuşacak.

AK Parti iktidar, CHP ana muhalefet partisi sıfatıyla, MHP ve HDP ise  Mecliste grubu bulunan siyasi partiler sıfatıyla 18-19-20 ve 21 Haziran  tarihlerinde de ilave propaganda sürelerini kullanacak.
 