Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Batı ülkelerinde Kırım'ı unutmaya başlayan ülkeler görüyoruz. Bugün Kırım'ı unutursanız yarın Ukrayna'nın başına bir şey gelise bundan siz sorumlu olursunuz" dedi.
Çavuşoğlu'ndan Kırım açıklaması
07.06.2018 - 21:26 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım ile ilgili açıklamalarda buundu.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,dışişleri bakanı,kırım,ukrayna,
563740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563740.aspx
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