Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Batı ülkelerinde Kırım'ı unutmaya başlayan ülkeler görüyoruz. Bugün Kırım'ı unutursanız yarın Ukrayna'nın başına bir şey gelise bundan siz sorumlu olursunuz" dedi.