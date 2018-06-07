Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Batı ülkelerinde Kırım'ı unutmaya başlayan ülkeler görüyoruz. Bugün Kırım'ı unutursanız yarın Ukrayna'nın başına bir şey gelise bundan siz sorumlu olursunuz" dedi.