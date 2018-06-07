Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Bana muhtar bile olamazsın dediler. Muhtar bile olamazsın dedikleri Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı olarak karşınızda. Bugün yaklaşık 2500 muhtarımızla bir aradayız.

-Tüm illerimizde Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil okey oynama yeri değil. Millet kıraathanesi yani içinde yoğun bir şekilde kitapların olduğu. İlçelerimizin büyüklüğüne göre millet kıraathanesi olacak.

-Cumhurbaşkanlığı olarak çok farklı uygulayacağız. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi 24 saat halka açık açık olacak. 1 buçuk milyon kitap cilt elimizde var. Ulusal ulusalları ses getirecek. Bizim işimiz Türkiye’ye eser bırakmaktır. Ülkemizde bıraktığımız eserler berat belgelerimizdir. 24 Haziran sonra daha büyük hedeflere kazandırmaya hizmet vermeye devam edeceğiz.

-Cumhurbaşkanlığı Külliyesini satmaktan bahsedenler gelsinler buradaki eserleri ve hizmetleri görsünler.

-Kapatmakla milletimize hizmet verilmez. Yalanla iftira ile elde edilecek hiçbir başarı olmaz. Milletimize eser kazandırmaya hizmet vermeye devam edeceğiz.

-Türkiye'nin yaşadığı değişimin dönüşümün kat ettiği mesafenin en büyük şahidi de siz muhtarlarımızsınız. Sizlere İçişleri Bakanlığı'mız birer form verdi. Sizler o forma şikayetlerinizi kaydedeceksiniz. İçişleri Bakanlığımız da bunları taklip edecek, ilgili bakanlıklarımız da sorunları çözecek.

-Türkiye'nin bundan 16 yıl önceki haliyle şuan ki halini zihninizde canlandırın. 18 yılda 284 bin dersliği ülkemize kazandırdık. Ülkemizde ne kadar öğretmen vardı biliyor musunuz? 526 bin buna 580 bin öğretmen ekledik.

-CHP lideri atanamayan öğretmenleri atayacağım diyerek yalan söylüyor. Önüne geleni ben atayacağım dersen bunu başarman mümkün değil. Ana muhalefetin başındaki zat sobalara döneceğiz diyor. Bunların başka derdi yok.

-CHP'nin iktidarda olduğu yıllarda sınıflarda 75 öğrenci vardı. Doğalgaz yoktu, sınıflarda sobalar vardı. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardık. En büyük devrimlerden birini sağlıkta gerçekleştirdik. Eski hastanelere sağlam girsen hasta çıkardın. Hastanelerimize 164 bin yatak vardı, buna 130 bin modern yatak ilave ettik.

Biz geldiğimizde 276 baraj vardı, biz bunlara 525 tane daha ekledik. Havayolunu halkın yolu haline getirdik. İstanbul'a belediye başkanı olduğumdan başkanlığı CHP'den aldım. İstanbul'da çöp dağları vardı .Ümraniye'de çöplük patladı ve 39 vatandaşımız orada öldü. Biz geldik o çöplüğü yok ettik.

-Üniversite sayımız 76’dan 2072ye çıkardık. Üniversite olmayan ilimiz kalmadı. TOKİ vasıtasıyla 817 bin ilave konut kazandırıldık.

-En büyük devrimlerden birini sağlıkta gerçekleştirdik. Hastanelerimizde 164 bin yatak vardı. Buna 130 bin modern yatak ilave ettik. 30 büyükşehrimizin tamamına şehir hastanesi açacağız