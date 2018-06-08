Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündem olan 'bedelli askerlik'le ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama;

Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırılısıyla adımı atarız.