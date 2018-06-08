Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen ödül töreninde Türkiye gazetesine ödül yağdı. Gazetemiz ekonomi editörü Cabir Turğut akbil haberi “Bas geç 5 bin lira” ile Yılın Araştırma Haberi ödülüne layık görülürken gazetemiz teknoloji editörü Ömer Temür de “Ahırda koyun değil bitcoin” haberiyle Namık Ahıska Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, jürinin ödül alacaklarını belirlerken çok zorlandığını belirterek, yarışmaya çok önemli çalışmaların başvurduğunu söyledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Avdagiç de oda olarak destekledikleri “EGD ve Ekonomi Basın Tarihi” isimli kitabın yakında yayınlanacağı bilgisini verdi.

Dolar ve faizde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Avdagiç, TL’nin son günlerde diğer ülke paralarından pozitif ayrışmaya başladığını söyledi. Avdagiç şunları kaydetti: İTO olarak Merkez Bankası’nın maliyeti yüksek faiz artışı adımının yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtmiştik. Böylece piyasaya 24 Haziran seçiminden sonraki kur beklentimiz konusunda bir projeksiyon vermeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki dolara da faize de gerçek ayarı, katma değerli üretim verecek. Avdagiç, şirketlerimizin öz kaynağının yükselmesi için kâr ve katma değeri yüksek ürün gerektiğini belirterek, Türkiye’nin 25 Haziran sabahı sonraki 8-9 ayını çok etkin kullanması gerektiğini vurguladı.