Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyindeki PKK’nın terör kamplarına yönelik 11 Mart’ta başlatılan hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 400 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı, 155 terörist etkisiz hâle getirildi. Kuzey Irak içinde terör yuvalarını temizleyerek 25-30 kilometre derinliğe inen Mehmetçik, kritik bölgelerde kontrolü sağladı. Örgütün ‘ana merkezi’ Kandil’e doğru ihtiyatlı bir şekilde ilerleyen TSK, sınır ötesinde de PKK’nın varlığını kalıcı olarak bitiriyor. Terörle mücadelede yeni konseptini geliştiren TSK, teröristlerden temizlenen Hakurk’ta örgütün Armuş, Avaşin, Basyan ve Kani Rash’da kamp olarak kullandığı alanlara askerî üsler oluşturdu. Terörden temizlenen bölgeler bir birine kara yolu ile bağlandı. Askerî araçlar ve birlikler için ulaşımı daha kolay hâle getiren yollar Türkiye sınırına kadar uzandı. Terör örgütünün eyleme geçmesini beklemeyen Mehmetçik, teröristleri bulundukları yerlerde etkisiz hâle getiriyor. Etrafından yüzlerce köyün bulunduğu, lojistik desteğin bu köylerden sağlandığı ve binlerce kişinin saklanabileceği birçok mağara ile tünellerin bulunduğu Kandil’e giriş için ise doğru zaman bekleniyor. Büyük operasyon için gün sayılırken, bir tarafta da bölgedeki ülkelerle görüşmeler yapılıyor. Operasyonlarda dikkat çeken en önemli nokta ise İHA ve SİHA’ların saha etkin bir şekilde kullanılması. İnsansız hava araçları sayesinde bölgeden kesintisiz görüntü alınırken, sınır hattını aşarak derinliklere inen personel ile 24 saat irtibat kolaylaşıyor ve konumları izleniyor.