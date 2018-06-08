Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

DİYARBAKIR



24 Haziran seçimlerine günler kala, bölgeyi en iyi bilen milletvekillerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Diyarbakır’daki seçim atmosferini konuştuk. Eker’in bölgeye ve gündeme ilişkin değerlendirmeleri şöyle: 24 Haziran bir nevi umut seçimi. Bölge geçmiş yıllara göre daha huzurlu. PKK ile daha etkin mücadele ediyoruz. Seçim sürecinde bunun yansımaları olacağını düşünüyoruz.

Zulmün tarihsel sanığı CHP’dir. Sadece Kürtlere değil, herkese yapmış. Benim kayınvalidem 1933 doğumlu bir Boşnak kızı. Annem ise bir Kürt kızı. CHP tek başına iktidarken çok zulüm gördüklerini anlattılar. İnsanlar Kur’an-ı Kerim-i öğrenemiyor, yasak. PKK’nın anlayışı da başka bir açıdan CHP gibidir. Onlar zihniyet akrabasıdır. Hak ve demokrasiyi de dikkate almazlar. CHP 1950’ye kadar böyle yönetti. Sonrasında da çok fazla değişmedi. Zaten iktidara da gelemedi. Çünkü, CHP bir reform yapmadı. CHP değişmediği sürece bir daha yüzde 50 alamaz. PKK’nın bu bölgede yaptığı, CHP’nin 1930’larda Kürtlere yaptığının başka şekli. Kürtlerin dinini, dilini değiştirmeye çalıştı. PKK da bunu yapmaya çalıştı. Şimdi halk PKK’ya karşı yapılan mücadeleyi bunun için destekliyor.

(Cumhur ittifakının Kürt oylarına etkisi) Kürt seçmen, siyasi bir analiz kabiliyetine sahip. Sonuçta MHP’li ile yapılan Cumhur İttifakı, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirmeye dönük sınırlı bir alan ittifakıdır. AK Parti, reformları ve ekonomik kalkınma hamlesiyle Türkiye’nin Kürt meselesini çözen bir partidir. Türkiye’de Kürt sorunu olmuşsa bunun mimarı MHP değil, CHP’dir. Bunu bütün Kürtler bilir. Ben de şunu soruyorum: CHP ile ittifak olunca meşru oluyor da MHP ile olunca mı olmuyor? Kaç haftadır sahadayım MHP ile ittifakı vatandaş bana hiç sormadı.

(Bölgede Millet İttifakının etkisi) Millet İttifakı burada hiç ilgi görmüyor. Çünkü onlarınki benzemezler ittifakı. Her biri ayrı şey söylüyor. Seçimlik bir ittifak. Hedefi, AK Parti’ye zarar vermek, topluma pozitif bir değer katmak değil. Onların durumu ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ gibi bir durum. Böyle bir siyaset olur mu?

(Kürt seçmenin AK Parti’den beklentisi) Diyarbakır’ın özel bir durumu var. Bu şehirde işsizlik hâlâ çok yüksek. İŞKUR’la bir ilana çıkmışlar, 30 bin civarında kişi müracaat etmiş. AK Parti, bölgenin bütün illerine teşvik paketleri getirdi. Diyarbakır en yüksek oranda teşvik öngörülen ildir. Buna rağmen özel sektör neden yatırım yapmadı? Çünkü güvenlik yok. Çünkü Belediyeler engel oluyor. PKK’ya destek adı altında haraç alıyorlar. Etkin bir silahlı mücadele ile PKK etkisiz hale getirilirse bu bölgeye yatırım gelir, istihdam artar.

(Kandil operasyonuna Kürt seçmenin bakışı) PKK’nın üssü Kandil. Orası, terör örgütünün kumanda merkezi. Terörle mücadele edecekseniz, terörün yuvalandığı yeri etkisiz hale getireceksiniz. Başka yolu yok. PKK’nın arkasındaki akıl eli FETÖ’nin arkasındakiyle aynı. Aynı amaca hizmet ediyorlar. Çünkü kabloları arkadan birbirine bağlı. Aynı prizden elektrik alıyorlar. Bizim halktan istediğimiz şu: Bize sahip çıkıp, temsil yetkisi verirseniz biz sizin sorunlarınızı çözeceğiz.