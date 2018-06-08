Sudan’dan Moritanya’ya, Kenya’dan Afganistan’a kadar geniş Müslüman coğrafyasına hizmet eden İhlas Vakfı, İsrail zulmü altında yaşayan Gazzelilere iftar verdi. Bu defa geniş sofralar hazırlamak yerine fakir aileleri belirleyen vakıf görevlileri, hazırlanan iftar tabaklarını kapı kapı dolaşarak dağıttı.
İhlâs Vakfından Gazze'de iftar
08.06.2018 - 06:00 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
43 senedir fakir fukaranın yanında olan İhlas Vakfı, bu ramazanda da yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
Etiketler : ihlas,ramazan haberleri,
563790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/563790.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER