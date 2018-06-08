Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’dan Moritanya’ya, Kenya’dan Afganistan’a kadar geniş Müslüman coğrafyasına hizmet eden İhlas Vakfı, İsrail zulmü altında yaşayan Gazzelilere iftar verdi. Bu defa geniş sofralar hazırlamak yerine fakir aileleri belirleyen vakıf görevlileri, hazırlanan iftar tabaklarını kapı kapı dolaşarak dağıttı.